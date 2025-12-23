В Кремле цинично прокомментировали обсуждение "ключевых раздражителей" из США: детали

Дипломаты России и США провели новые переговоры, посвященные устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях. По сообщениям, значительного прогресса пока нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: из открытых источников

"Могу подтвердить проведение очередного раунда консультаций с США по раздражителям. Движение вперед пока минимальное", — отметил он.

Рябков добавил, что обе стороны продолжат работать над уменьшением напряженности, а следующий раунд переговоров ожидается в начале весны 2026 года.

Ранее посланец президента РФ Кирилл Дмитриев, подводя итоги встречи с американской делегацией в Майами, намекнул на предстоящие переговоры: "В следующий раз — Москва".

В то же время Дмитриев назвал встречу "конструктивной", а переговоры со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером охарактеризовал как "дискуссии".

В России считают, что даже минимальный прогресс на дипломатическом фронте важен, он позволяет поддерживать каналы коммуникации открытыми. Стороны стремятся создать условия для уменьшения напряженности во взаимных отношениях и избежать недоразумений, которые могут привести к эскалации.

Несмотря на аккуратный оптимизм, эксперты отмечают, что значительные изменения в отношениях Москвы и Вашингтона маловероятны в краткосрочной перспективе. В любом случае, дипломатические контакты продолжатся, а результаты следующего раунда переговоров станут ключевыми для оценки перспектив сотрудничества между двумя государствами.

