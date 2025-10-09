logo_ukra

У КНДР відверто заявили, що підтримують вбивства Путіним українців: шокуючі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

У КНДР відверто заявили, що підтримують вбивства Путіним українців: шокуючі деталі

Заява пролунала напередодні 80‑ї річниці заснування правлячої партії Північної Кореї.

9 жовтня 2025, 15:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Північна Корея заявила про рішучу підтримку позиції Росії щодо війни в Україні та повністю схвалила її військові дії. Про це повідомило державне агентство KCNA, інформацію також передає Reuters.

У КНДР відверто заявили, що підтримують вбивства Путіним українців: шокуючі деталі

Фото: з відкритих джерел

Ця заява була озвучена у спільному комюніке Росії та КНДР у четвер, напередодні 80-річного ювілею Трудової партії Кореї, який у Північній Кореї відзначатимуть у п’ятницю.

Раніше агентство Yonhap повідомило, що Північна Корея поставила Росії озброєння на суму майже $10 мільярдів, тоді як у відповідь отримала лише приблизно восьму частину цієї вартості. За підрахунками, обсяги північнокорейських поставок становлять понад третину її щорічного ВВП. Натомість РФ надала обмежену кількість продовольства, нафтопродуктів, засобів ППО, глушників GPS і, ймовірно, декілька бойових літаків.

Аналітики вказують, що активізація оборонного співробітництва між двома ізольованими державами може дестабілізувати ситуацію в регіоні Східної Азії й матиме стратегічні наслідки у довгостроковій перспективі.

У вересні російський диктатор Володимир Путін подякував Кім Чен Ину за мужність військових КНДР, які, за словами Кремля, беруть участь у бойових діях проти України. Зокрема, він висловив вдячність за участь північнокорейських солдатів у так званому "звільненні" Курської області, яку РФ втратила під час літнього контрнаступу ЗСУ.

Як вже писав портал "Коментарі", генерал-майор запасу Сергій Кривонос попередив, що російські удари по залізничній інфраструктурі не припиняться, тож Україні слід терміново посилити її захист. Він висловив здивування з приводу того, що впродовж війни "Укрзалізниця" нібито не опрацювала комплексні заходи для захисту інфраструктури та рухомого складу.



