Генерал-майор запасу Сергій Кривонос попередив, що російські удари по залізничній інфраструктурі не припиняться, тож Україні слід терміново посилити її захист. Він висловив здивування з приводу того, що впродовж війни "Укрзалізниця" нібито не опрацювала комплексні заходи для захисту інфраструктури та рухомого складу.

Кривонос зазначив, що існують захисні комплекси на кшталт "Рапан-15", які вже довели свою ефективність при охороні великогабаритної техніки, і їх можна пристосувати для охорони тепловозів. За його пропозицією, можна створювати своєрідні "безпечні зони", куди локомотиви заїжджатимуть під прикриття цих систем і залишатимуться там під захистом.

"Можна зробити "острівки безпеки", де ці тепловози будуть заходити під захист цього комплексу і зберігатись. Це не дає стовідсоткову гарантію, але аби пробити цю стіну захисту, то треба не один, не два і навіть не п'ять дронів", — пояснив він.

Окрім технічних щитів, генерал радить застосувати системи задимлення для дезорієнтації ворога: створити автоматизовані периметри диму на станціях, які при загрозі миттєво спрацьовуватимуть і ускладнюватимуть прицілювання нападника.

"Аерозонне задимлення, генератори диму, які продаються в нас в багатьох спеціалізованих магазинах. Якщо виставляти по периметру станції, зробити автоматизоване управління, при загрозі завдання ударів здійснюється задимлення цієї станції і ворог вже не бачить куди саме і як бити. Це дешево, це достатньо практично. Звичайно, посилення нашої протиповітряної оборони, збільшення наших можливостей, що стосується ураження виявлення і ураження цих дронів — велике завдання. Але те, що наразі ми можемо зробити протягом одного-двох тижнів і значно покращити ситуацію, це все залежить від нас і це коштує невеликі гроші", — додав Кривонос.

Портал "Коментарі" вже писав, що Москва вкотре перекладає відповідальність за відсутність переговорів на Київ, заявляючи про нібито "небажання" України вести діалог. Про це публічно повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, який, як завжди, не стримувався у риториці.