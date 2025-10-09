logo

BTC/USD

123627

ETH/USD

4408.99

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В КНДР откровенно заявили, что поддерживают убийства Путиным украинцев: шокирующие детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В КНДР откровенно заявили, что поддерживают убийства Путиным украинцев: шокирующие детали

Заявление прозвучало в канун 80-й годовщины основания правящей партии Северной Кореи.

9 октября 2025, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Северная Корея заявила о решительной поддержке позиции России по поводу войны в Украине и полностью одобрила ее военные действия. Об этом сообщило государственное агентство KCNA, информацию также передает Reuters.

В КНДР откровенно заявили, что поддерживают убийства Путиным украинцев: шокирующие детали

Фото: из открытых источников

Это заявление было озвучено в совместном коммюнике России и КНДР в четверг, накануне 80-летнего юбилея Трудовой партии Кореи, который в Северной Корее отметят в пятницу.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея поставила России вооружение на сумму почти $10 миллиардов, тогда как в ответ получила лишь примерно восьмую часть этой стоимости. По подсчетам, объемы северокорейских поставок составляют более трети ее ежегодного ВВП. РФ предоставила ограниченное количество продовольствия, нефтепродуктов, средств ПВО, глушителей GPS и, вероятно, несколько боевых самолетов.

Аналитики указывают, что активизация оборонного сотрудничества между двумя изолированными государствами может дестабилизировать ситуацию в регионе Восточной Азии и будет иметь стратегические последствия в долгосрочной перспективе.

В сентябре российский диктатор Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ин за мужество военных КНДР, которые, по словам Кремля, принимают участие в боевых действиях против Украины. В частности, он выразил благодарность за участие северокорейских солдат в так называемом "освобождении" Курской области, которую РФ потеряла во время летнего контрнаступления ВСУ.

Как уже писал портал "Комментарии", генерал-майор запаса Сергей Кривонос предупредил, что российские удары по железнодорожной инфраструктуре не прекратятся, поэтому Украине следует срочно усилить ее защиту. Он выразил удивление по поводу того, что на протяжении войны "Укрзализныця" якобы не проработала комплексные меры по защите инфраструктуры и подвижного состава.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости