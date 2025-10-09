В КНДР откровенно заявили, что поддерживают убийства Путиным украинцев: шокирующие детали

Северная Корея заявила о решительной поддержке позиции России по поводу войны в Украине и полностью одобрила ее военные действия. Об этом сообщило государственное агентство KCNA, информацию также передает Reuters.

Фото: из открытых источников

Это заявление было озвучено в совместном коммюнике России и КНДР в четверг, накануне 80-летнего юбилея Трудовой партии Кореи, который в Северной Корее отметят в пятницу.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея поставила России вооружение на сумму почти $10 миллиардов, тогда как в ответ получила лишь примерно восьмую часть этой стоимости. По подсчетам, объемы северокорейских поставок составляют более трети ее ежегодного ВВП. РФ предоставила ограниченное количество продовольствия, нефтепродуктов, средств ПВО, глушителей GPS и, вероятно, несколько боевых самолетов.

Аналитики указывают, что активизация оборонного сотрудничества между двумя изолированными государствами может дестабилизировать ситуацию в регионе Восточной Азии и будет иметь стратегические последствия в долгосрочной перспективе.

В сентябре российский диктатор Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ин за мужество военных КНДР, которые, по словам Кремля, принимают участие в боевых действиях против Украины. В частности, он выразил благодарность за участие северокорейских солдат в так называемом "освобождении" Курской области, которую РФ потеряла во время летнего контрнаступления ВСУ.

