У ключовому місті на Донбасі вже помічені росіяни: тривожна ситуація на фронті

Диверсійно-розвідувальні групи російських окупаційних військ періодично фіксуються у східній частині Костянтинівки Донецької області. Таку заяву у своєму Телеграм-каналі "Офіцер" зробив старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Військовий зазначив, що Торецький, Часівʼярський та Костянтинівський напрямки є взаємозалежними. За словами військового, якщо один з них обвалиться, слідом впаде і другий.

"На даний момент маємо просування противника з боку Часового Яру та Олександро-Шульгіно, ДРГ противника періодично вискакують у східній частині Костянтинівки, а саме місто поступово стає руїнами", — розповів "Алекс".

Військовий також зазначив, що українські захисники гідно тримаються на своїх дільницях. Водночас він додав, що завдяки сукупності тактичних успіхів противник поступово забезпечує більш вигідне оперативне становище. І це, за його словами, може мати погані наслідки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Сіверському та Лиманському напрямках спостерігається ускладнення бойової обстановки – про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс".

За його словами, ситуація навколо Сіверська залишається напруженою. На північному сході від міста формується так звана сіра зона, де точаться інтенсивні бої. Противник намагається закріпитися на нових рубежах, проте не має достатніх резервів, щоб розвинути успіх і перейти до штурму Сіверська.

У районі Ямполя ситуація також складна — російські підрозділи продовжують наступальні дії, намагаючись просуватися лісовими масивами. Однак, за словами офіцера, ці спроби часто завершуються значними втратами ворога.



