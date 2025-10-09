В ключевом городе на Донбассе уже замечены русские: тревожная ситуация на фронте

Диверсионно-разведывательные группы российских оккупационных войск периодически фиксируются в восточной части Константиновки Донецкой области. Такое заявление в своем Телеграм-канале "Офицер" сделал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что Торецкое, Часовярское и Константиновское направления являются взаимозависимыми. По словам военного, если одно из них обвалится, следом падет и второе.

"На данный момент имеем продвижение противника со стороны Часового Яра и Александро-Шульгино, ДРГ противника периодически выскакивают в восточной части Константиновки, а сам город постепенно становится руинами", – рассказал "Алекс".

Военный также отметил, что украинские защитники достойно держатся на своих участках. В то же время он добавил, что благодаря совокупности тактических успехов, противник постепенно обеспечивает более выгодное оперативное положение. И это, по его словам, может иметь плохие последствия.

По его словам, ситуация вокруг Северска остается напряженной. На северо-востоке от города формируется так называемая серая зона, где продолжаются интенсивные бои. Противник пытается закрепиться на новых рубежах, однако не имеет достаточных резервов, чтобы развить успех и перейти к штурму самого Северска.

В районе Ямполя ситуация тоже сложная — российские подразделения продолжают наступательные действия, пытаясь продвигаться через лесные массивы. Однако, по словам офицера, эти попытки часто завершаются значительными потерями для врага.



