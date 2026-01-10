У Києві зупинили роботу систем опалення, водопостачання і електротранспорту: що відбувається

Рубрики
У суботу, 10 січня, у Києві запроваджено аварійне відключення електроенергії. У столиці триває поетапне відновлення теплопостачання після масованої атаки РФ минулої ночі. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Відключення світла. Фото: із відкритих джерел
Своєю чергою, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба наголосив, що у Києві вчора без опалення залишилося близько шести тисяч будинків. Понад добу тривали ремонті роботи, розпочалося подавання теплоносія приблизно до чотирьох тисяч житлових будинків.
Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі проти 10 січня країна-агресор атакувала об’єкти інфраструктури у Кривому Розі Дніпропетровської області. Поранення отримали двоє осіб. У місті є проблеми з електропостачанням. Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Через наслідки нічних ударів у Кривому Розі без електрики залишаються декілька мікрорайонів: Саксаганський та частина Покровського.
Також видання "Коментарі" повідомляло – з великою ймовірністю наступний тиждень буде одним з найскладніших в енергетиці України. Зокрема, споживання електроенергії зростатиме на тлі значного похолодання. Про це в ефірі каналу “КИЇВ24” розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.
Парламентар припустив, що росіяни свідомо можуть готуватися, аби завдати масованого удару вже наступного тижня, коли посиляться морози.