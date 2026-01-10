У Києві зупинили роботу систем опалення, водопостачання і електротранспорту: що відбувається

У суботу, 10 січня, у Києві запроваджено аварійне відключення електроенергії. У столиці триває поетапне відновлення теплопостачання після масованої атаки РФ минулої ночі. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

“Наразі зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Енергетики проводять відновлювальні роботи”, — зазначається у повідомленні.

Своєю чергою, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба наголосив, що у Києві вчора без опалення залишилося близько шести тисяч будинків. Понад добу тривали ремонті роботи, розпочалося подавання теплоносія приблизно до чотирьох тисяч житлових будинків.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі проти 10 січня країна-агресор атакувала об’єкти інфраструктури у Кривому Розі Дніпропетровської області. Поранення отримали двоє осіб. У місті є проблеми з електропостачанням. Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Через наслідки нічних ударів у Кривому Розі без електрики залишаються декілька мікрорайонів: Саксаганський та частина Покровського.

Також видання "Коментарі" повідомляло – з великою ймовірністю наступний тиждень буде одним з найскладніших в енергетиці України. Зокрема, споживання електроенергії зростатиме на тлі значного похолодання. Про це в ефірі каналу “КИЇВ24” розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

Парламентар припустив, що росіяни свідомо можуть готуватися, аби завдати масованого удару вже наступного тижня, коли посиляться морози.

“З великою ймовірністю, ворог використає цей шанс для того, аби завдати чергового удару по українській енергетиці”, — висловився він.



