В Киеве остановили работу систем отопления, водоснабжения и электротранспорта: что происходит

В субботу, 10 января, в Киеве введено аварийное отключение электроэнергии. В столице продолжается поэтапное возобновление теплоснабжения после массированной атаки РФ минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отключение света. Фото: из открытых источников

"Сейчас остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. Энергетики проводят восстановительные работы", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба подчеркнул, что в Киеве вчера без отопления осталось около шести тысяч домов. Более суток продолжались ремонт работы, началась подача теплоносителя примерно до четырех тысяч жилых домов.

Читайте на портале "Комментарии" — ночью против 10 января страна-агрессор атаковала объекты инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранения получили два человека. В городе есть проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Из-за последствий ночных ударов в Кривом Роге без электричества остаются несколько микрорайонов: Саксаганский и часть Покровского.

Также издание "Комментарии" сообщало – с большой вероятностью следующая неделя будет одной из самых сложных в энергетике Украины. В частности потребление электроэнергии будет расти на фоне значительного похолодания. Об этом в эфире канала "КИЕВ24" рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

Парламентарий предположил, что россияне сознательно могут готовиться, чтобы нанести массированный удар уже на следующей неделе, когда усилятся морозы.

"С большой вероятностью, враг использует этот шанс для того, чтобы нанести очередной удар по украинской энергетике", — высказался он.



