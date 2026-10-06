У Києві з’явилася нова зброя: навіщо її розмістили саме в столиці

Україна шукає варіанти протидії реактивним дронам. І один із таких засобів — автоматичні турелі, які встановили в Києві. Виникає питання, чому їх не встановити далі від столиці, щоб знищувати дрони ще на підльоті? На це питання відповіли три моделі штучного інтелекту.

ППО. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot пояснює розміщення турелей насамперед значенням Києва. Столиця є головним політичним, економічним і символічним центром країни. Тут розташовані урядові установи, критична інфраструктура, енергетичні та комунікаційні вузли.

За версією чат-бота, саме ці об’єкти можуть бути першочерговими цілями країни-агресорки. Турелі безпосередньо в місті дозволяють швидко реагувати на атаки дронів або диверсійних груп у густонаселених районах, де часу для перехоплення особливо мало.

Copilot також наголошує на психологічному ефекті. Наявність таких засобів у столиці має демонструвати мешканцям готовність захищати місто. Тобто йдеться не лише про військове, а й про політичне та соціальне значення оборони Києва.

Чат-бот Grok дивиться на проблему значно практичніше. На його думку, автоматичні турелі — це фактично остання лінія оборони. Їхня дальність невелика: максимум близько 1,5 км, а реально ефективна відстань, за оцінкою чат-бота, становить до 800 метрів.

Тому якщо швидкісний реактивний дрон уже опинився в межах міста, зовнішні рубежі ППО могли його пропустити. І тоді бити потрібно безпосередньо біля об’єкта, якому загрожує удар.

Окремо Grok виділяє мости. За його відповіддю, вони стали одними з головних цілей атак, оскільки удари по них можуть зупиняти рух між берегами та паралізувати життя столиці. Саме тому турелі можуть захищати саме мости та критичну інфраструктуру.

Водночас чат-бот зазначає, що за містом такі системи також планували встановлювати — вісім турелей в області. Але там, за його логікою, можуть працювати системи з більшою дальністю.

Чат-бот DeepSeek також називає турелі останнім рубежем оборони. Чат-бот пов’язує їх розміщення у столиці зі швидкісними реактивними "шахедами", проти яких, на його думку, класичні рубежі ППО за містом не завжди дають достатній час для реакції.

Головне завдання турелей, за версією DeepSeek, — не прикривати весь повітряний простір, а захищати конкретні об’єкти. Насамперед ідеться про мости через Дніпро, які, за словами чат-бота, останніми тижнями стали мішенями атак і могли використовуватися для спроб зупинити рух у столиці.

Тому винесення турелей за межі міста, на думку DeepSeek, не вирішило б проблему: дрон усе одно міг би залишатися безпосередньо біля цілі в момент атаки.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що турелі не повинні замінювати основну ППО. Їхня роль — останній, максимально близький до цілі рубіж. Різниця лише в акцентах: Copilot більше говорить про значення Києва та його критичної інфраструктури, Grok — про малу дальність турелей, мости й швидкість реакції, а DeepSeek — про захист конкретних об’єктів від швидкісних дронів.

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