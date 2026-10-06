В Киеве появилось новое оружие: зачем его разместили именно в столице

Украина ищет варианты противодействия реактивным дронам. И одно из таких средств – автоматические турели, которые установили в Киеве. Возникает вопрос, почему их не установить дальше столицы, чтобы уничтожать дроны еще на подлете? На этот вопрос ответили три модели искусственного интеллекта.

ПВО. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot объясняет размещение турелей, прежде всего, значением Киева. Столица является основным политическим, экономическим и символическим центром страны. Здесь находятся правительственные учреждения, критическая инфраструктура, энергетические и коммуникационные узлы.

По версии чат-бота, именно эти объекты могут быть первоочередными целями страны-агрессорки. Турели непосредственно в городе позволяют быстро реагировать на атаки дронов или диверсионных групп в густонаселенных районах, где времени для перехвата особенно мало.

Copilot также отмечает психологический эффект. Наличие таких средств в столице должно демонстрировать жителям готовность защищать город. То есть речь идет не только о военном, но и о политическом и социальном значении обороны Киева.

Чат-бот Grok смотрит на проблему гораздо практичнее. По его мнению, автоматические турели – это фактически последняя линия обороны. Их дальность невелика: максимум около 1,5 км, а реально эффективное расстояние, по оценке чат-бота, составляет до 800 метров.

Поэтому если скоростной реактивный дрон уже оказался в черте города, внешние рубежи ПВО могли его пропустить. И тогда бить нужно прямо возле объекта, которому грозит удар.

Отдельно Grok выделяет мосты. По его ответу они стали одними из главных целей атак, поскольку удары по ним могут останавливать движение между берегами и парализовать жизнь столицы. Именно поэтому турели могут защищать мосты и критическую инфраструктуру.

В то же время чат-бот отмечает, что за городом такие системы также планировали устанавливать – восемь турелей в области. Но там, по его логике, могут работать системы с большей дальностью.

Чат-бот DeepSeek также называет турели последним рубежом обороны. Чат-бот связывает их размещение в столице со скоростными реактивными "шахедами", против которых, по его мнению, классические рубежи ПВО за городом не всегда дают достаточное время для реакции.

Главная задача турелей, по версии DeepSeek, – не прикрывать все воздушное пространство, а защищать конкретные объекты. В первую очередь речь идет о мостах через Днепр, которые, по словам чат-бота, в последние недели стали мишенями атак и могли использоваться для попыток остановить движение в столице.

Поэтому вынос турелей за пределы города, по мнению DeepSeek, не решил бы проблему: дрон все равно мог бы оставаться непосредственно возле цели в момент атаки.

Все три чата-боты сходятся на том, что турели не должны заменять основную ПВО. Их роль – последний, максимально близкий к цели рубеж. Разница лишь в акцентах: Copilot больше говорит о значении Киева и его критической инфраструктуре, Grok – о малой дальности турелей, мостах и скорости реакции, а DeepSeek – о защите конкретных объектов от скоростных дронов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович рассказал, придется ли выезжать из Киева.



