У Києві відкрили експозицію, що викриває темну роль РПЦ у війні проти України

На Контрактовій площі просто неба запрацювала виставка "Церковний рашизм" — потужна експозиція, що з фактами й документами показує: російська православна церква була і залишається інструментом впливу, пропаганди та співпраці зі спецслужбами. У той час, коли РФ веде війну проти України, саме рпц служить "духовним підрозділом" Кремля, виправдовуючи насильство та закликаючи до знищення українців. Про це повідомляє "Вечірній Київ".

“Церковний рашизм” шокує киян: виставка, після якої ніхто не назве РПЦ «церквою»

Голова УІНП Олександр Алфьоров наголосив: рпц не є канонічною церквою — її створили у 1943 році за наказом Сталіна, після того як радянська влада сама ж її заборонила. Мета була проста: отримати новий пропагандистський інструмент, контрольований КГБ та НКВС.

Володимир Тиліщак, заступник голови УІНП, підкреслює: сьогодні рпц перетворилася на фабрику ксенофобії, ненависті та ідеології "вищості". Під час війни вона не тільки підтримує агресію, а й сприяє роботі російських спецслужб. Є випадки, коли священники переховували окупантів та їхню зброю.

Експозиція демонструє: рашизм має глибоке історичне коріння — від царизму до СРСР — і рпц була важливим механізмом у цьому ланцюзі.

"Це злочин використання святого заради злочинної мети", — підкреслив В’ячеслав Горшков із Держслужби з етнополітики.

Автори виставки роблять акцент на молоді: саме новому поколінню потрібно знати, як десятиліттями формувався “духовний щит” імперії, що виправдовує війни та злочини проти людяності.

