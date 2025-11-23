На Контрактовой площади под открытым небом заработала выставка "Церковный рашизм" — мощная экспозиция, с фактами и документами показывающая: российская православная церковь была и остается инструментом влияния, пропаганды и сотрудничества со спецслужбами. В то время как РФ ведет войну против Украины, именно рпц служит "духовным подразделением" Кремля, оправдывая насилие и призывая к уничтожению украинцев. Об этом сообщает "Вечерний Киев" .

"Церковный рашизм" шокирует киевлян: выставка, после которой никто не назовет РПЦ «церковью»

Глава УИНП Александр Алферов подчеркнул: рпц не является канонической церковью — ее создали в 1943 году по приказу Сталина, после того как советская власть сама ее запретила. Цель была проста: получить новый пропагандистский инструмент, контролируемый КГБ и НКВД.

Владимир Тилищак, заместитель председателя УИНП, подчеркивает: сегодня рпц превратилась в фабрику ксенофобии, ненависти и идеологии "превосходства". Во время войны она не только лишь поддерживает злость, да и содействует работе русских спецслужб. Есть случаи, когда священники скрывали окупантов и их оружие.

Экспозиция демонстрирует: рашизм имеет глубокие исторические корни — от царизма до СССР — и рпц была важным механизмом в этой цепи.

"Это преступление использования святого ради преступной цели", — подчеркнул Вячеслав Горшков из Госслужбы по этнополитике.

Авторы выставки делают акцент на молодежи: именно новому поколению нужно знать, как десятилетиями формировался "духовный щит" империи, оправдывающий войны и преступления против человечности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что православной среде обсуждают идею временного экзархата для части УПЦ как канонический способ разрыва с Московским Патриархатом и дальнейшего объединения украинского православия.