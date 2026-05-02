У Києві розкрили карти: що змусить росіян засумніватися у словах Путіна

В Офісі президента України вважають, що удари по російській нафтовій інфраструктурі підривають офіційну риторику Кремля про стабільність усередині країни. Про це заявив радник ОП Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Новини.LIVE", коментуючи атаки, у тому числі по об'єктах у Туапсі.

Михайло Подоляк.

За його словами, заяви Володимира Путіна про те, що "нічого страшного не відбувається", все частіше розходяться з реальністю. Подоляк іронічно зазначив, що подібна риторика може зіграти проти самої російської влади, змушуючи громадян ставити питання про те, що відбувається.

Він підкреслив, що удари по нафтопереробних об'єктах та портовій інфраструктурі спрямовані на ослаблення логістики війни. На думку представника ОП, такі дії відповідають міжнародному праву, оскільки йдеться про руйнування об'єктів, які забезпечують військові операції.

Подоляк також зазначив, що Росія має й інші ключові порти, у тому числі на Балтиці, які залишаються важливими елементами транспортної системи. При цьому він протиставив дії сторін, заявивши, що атаки Росії проти України кваліфікуються як військові злочини, тоді як українські операції націлені виключно на військову інфраструктуру.

У Києві вважають, що такий тиск може змінити сприйняття війни усередині Росії. За словами Подоляка, навіть ті, хто раніше не сумнівався в офіційній позиції, можуть почати переосмислювати те, що відбувається, на тлі регулярних ударів та їх наслідків.

Таким чином, інформаційний ефект від атак, на думку української сторони, стає не менш важливим за військовий, формуючи нові настрої в російському суспільстві.

