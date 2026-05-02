Почему целью №1 для Украины стали российские НПЗ: какое еще больное место есть у РФ

В апреле 2026 года Украина достигла максимальных показателей по количеству ударов по российским НПЗ. Западные СМИ сообщают о по меньшей мере 21 ударе, который существенно сократил объемы переработки нефти. Однако правильную ли тактику выбрал Киев? Или, возможно, важнее НПЗ объекты врага по которым стоило бы ударить ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что уничтожение НПЗ действительно является важным, но не ключевым фактором для завершения войны. Он кардинально не изменит хода событий.

"В основном выгорают резервуары. Это такие емкости, в которые накачивают нефть, теперь ее подожгли и она красиво горит. В этот момент НПЗ не работает, возможно, ограничена отгрузка нефти, но сами резервуары относительно дешевы и довольно быстро восстанавливаются. На нефтепроводе включают помпу", — пояснил он.

По его словам, также не нужно забывать, что кроме резервуаров под ударом также находились сам нефтезавод и порт. Именно на это следует обратить особое внимание.

"На самом деле порт даже важнее самого НПЗ. Ведь остановить отгрузку, повредить инфраструктуру – это гораздо серьезнее", – подчеркнул военный эксперт.

Он пояснил, что при остановке работы НПЗ россияне действительно теряют доходы от переработки нефти, но они продолжают ее экспортировать. Учитывая, что сейчас цена нефти держится на уровне 100 – 120 долларов за баррель, они все равно получают свои сверхприбыли. То есть все равно зарабатывают деньги.

Эксперт подчеркнул, что есть давление на российский агросектор. Это огромная статья экспорта, особенно когда происходит посевная. Сегодня идет очень много аграрных работ, а именно аграрии – крупные потребители дизеля. Кроме того, большим потребителем является армия. Она нуждается в значительном количестве нефтепродуктов.

Военный эксперт Юрий Федоров отметил в эфире YouTube-канала The Breakfast Show, что Силы обороны Украины вполне справедливо выбрали тактику поражения российских объектов, связанных с переработкой нефти, потому что это дешевле и эффективнее, чем варить по тысячам складов с боеприпасами. выразил, отвечая на вопросы, касающиеся ситуации в Перми и стратегии, выбранной Киевом.

"В Перми ситуацию сравнивают с экологической катастрофой. То же, что говорят о Туапсе... Горят два предприятия российской нефтяной промышленности", — сказал Федоров.

В частности, в Перми это завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – шестое предприятие, которое было поражено и частично сгорело, отметил Федоров. Также повреждена станция, которая перераспределяет потоки нефти и горят по меньшей мере два резервуара. По словам эксперта, речь идет об огромных емкостях объемом 50 тыс. кубометров – 45-46 тыс. тонн нефти.

"Это много, и потушить эти резервуары невозможно… Даже подойти к этому ужасному очагу невозможно. Единственное, что остается, – ждать, когда все это выгорит и все это дрянь будет выброшено в атмосферу. А всяких опасных веществ, образующихся при горении нефти, очень много", — акцентировал эксперт.

Как отметил Фёдоров, подобные атаки со стороны Украины стали системным явлением. Сейчас даже российские военные блоггеры и разного рода прокремлевские аналитики "не могут сдержать удивления" по поводу того, что Россия оказалась отнюдь не подготовлена к "такой войне".

Читайте на портале "Комментарии" — удар по нефти Кремля: почему атака ВСУ заставила Путина срочно реагировать.



