Чому ціллю №1 для України стали російські НПЗ: яке ще болюче місце є у РФ

У квітні 2026 року Україна досягла максимальних показників за кількістю ударів по російських НПЗ. Західні ЗМІ повідомляють про щонайменше 21 удар, який суттєво скоротив обсяги переробки нафти. Проте чи правильну тактику обрав Київ? Чи, можливо, є важливіші за НПЗ об’єкти ворога по яким варто було би ударити ЗСУ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Насправді удари по порту навіть важливіші, ніж по НПЗ

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, знищення НПЗ справді є важливим, але не ключовим фактором для завершення війни. Він кардинально не змінить хід подій.

"В основному вигорають резервуари. Це такі місткості, у які накачують нафту, тепер її підпалили й вона красиво горить. У цей момент НПЗ не працює, можливо, обмежено відвантаження нафти, але самі резервуари відносно дешеві й доволі швидко відновлюються. На нафтопроводі вмикають помпу і вона знову його накачує", – пояснив Павло Нарожний.

За його словами, також не треба забувати, що окрім резервуарів, під ударом також перебували сам нафтозавод і порт. Саме на це треба звернути особливу увагу.

"Насправді порт навіть важливіший, ніж сам НПЗ. Адже зупинити відвантаження, пошкодити інфраструктуру – це набагато серйозніше", – наголосив військовий експерт.

Він пояснив, що під час зупинки роботи НПЗ росіяни справді втрачають прибутки від переробки нафти, але вони продовжують її експортувати. З огляду на те, що зараз ціна нафти тримається на рівні 100 – 120 доларів за барель, вони все одно отримують свої надприбутки. Тобто, все одно заробляють гроші.

Експерт наголосив, також є тиск на російський агросектор. Це величезна стаття експорту, особливо тоді, коли відбувається посівна. Сьогодні йде дуже багато аграрних робіт, а саме аграрії – великі споживачі дизеля. Крім того, великим споживачем є армія. Вона потребує значної кількості нафтопродуктів.

Атаки з боку України стали системним явищем

Військовий експерт Юрій Федоров зазначив в ефірі YouTube-каналу The Breakfast Show, що Сили оборони України цілком справедливо обрали тактику ураження російських об’єктів, пов’язаних із переробкою нафти, бо це дешевше та ефективніше, ніж гатити по тисячах складів із боєприпасами. висловив, відповідаючи на питання, які стосувались ситуації у Пермі та стратегії, яку обрав Київ.

"У Пермі ситуацію порівнюють з екологічною катастрофою. Те саме, що говорять про Туапсе... Горять два підприємства нафтової промисловості російської", — сказав Федоров.

Зокрема, у Пермі це завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" – шосте підприємство, яке було уражене та частково згоріло, зазначив Федоров. Також пошкоджено станцію, яка перерозподіляє потоки нафти, та горять щонайменше два резервуари. За словами експерта, мова про величезні ємкості обсягом 50 тис. кубометрів – 45-46 тис. тонн нафти.

"Це багато, і загасити ці резервуари неможливо… Навіть підійти до цього жахливого вогнища неможливо. Єдине, що залишається, – чекати, коли все це вигорить і всю цю погань буде викинуто в атмосферу. А всяких небезпечних речовин, які утворюються при горінні нафти, дуже багато", — акцентував експерт.

Як зазначив Федоров, подібні атаки з боку України стали системним явищем. Зараз навіть російські військові блогери та різного роду прокремлівські аналітики "не можуть стримати здивування" з приводу того, що Росія виявилася зовсім не підготовленою до "такої війни".

