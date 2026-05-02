В Киеве раскрыли карты: что заставит россиян усомниться в словах Путина

В Офисе президента Украины считают, что удары по российской нефтяной инфраструктуре подрывают официальную риторику Кремля о "стабильности" внутри страны. Об этом заявил советник ОП Михаил Подоляк в эфире телеканала Новини.LIVE, комментируя атаки, в том числе по объектам в Туапсе.

По его словам, заявления Владимир Путин о том, что "ничего страшного не происходит", все чаще расходятся с реальностью. Подоляк иронично отметил, что подобная риторика может сыграть против самой российской власти, заставляя граждан задаваться вопросами о происходящем.

Он подчеркнул, что удары по нефтеперерабатывающим объектам и портовой инфраструктуре направлены на ослабление логистики войны. По мнению представителя ОП, такие действия соответствуют международному праву, поскольку речь идет о разрушении объектов, обеспечивающих военные операции.

Подоляк также указал, что Россия располагает и другими ключевыми портами, в том числе на Балтике, которые остаются важными элементами транспортной системы. При этом он противопоставил действия сторон, заявив, что атаки России против Украины квалифицируются как военные преступления, тогда как украинские операции нацелены исключительно на военную инфраструктуру.

В Киеве считают, что подобное давление может изменить восприятие войны внутри России. По словам Подоляка, даже те, кто ранее не сомневался в официальной позиции, могут начать переосмысливать происходящее на фоне регулярных ударов и их последствий.

Таким образом, информационный эффект от атак, по мнению украинской стороны, становится не менее важным, чем военный, формируя новые настроения в российском обществе.

