У Канаді почали шукати “ухилянтів” з України: що відомо

У мережі з'явилася інформація, що нібито влада Канади вимагаю від чоловіків з України довідки про звільнення від військової служби. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що це означає та які наслідки можливі для українських чоловіків.

У Центрі зауважили, що повідомлення нібито про “примус канадської влади доводити, що українці не є ухилянтами” є дезінформацією.

“Російські пропагандисти підхопили та поширюють повідомлення, що Міністерство імміграції Канади начебто “вимагає від українських чоловіків довідки про звільнення від військової служби”. Це подають як “нові правила в’їзду” чи “загрозу депортацій”, — йдеться у повідомленні.

Однак насправді, як пояснили аналітики, це стандартна процедура — procedural fairness letter (PFL). Цей лист отримують заявники на постійне проживання у Канаді. У ЦПД зауважили, що лист не є відмовою, а лише запит на уточнення або підтвердження інформації.

“Зокрема, імміграційна служба Канади (IRCC) використовує спеціальну форму IMM 5546, щоб перевірити, чи людина служила у війську, в яких підрозділах, чи мала відстрочку або офіційне звільнення. Це потрібно виключно для перевірки безпеки й достовірності біографічних даних”, — пояснили в ЦПД.

Аналітики уточнили, що у разі наявності неповної інформації у формі, заявнику надсилають лист із проханням надати додаткові документи. Це може бути військовий квиток чи офіційне підтвердження звільнення від служби). Жодних нових правил, пов’язаних із “депортаціями” чи “масовою перевіркою ухилянтів”, не існує, уточнили в ЦПД.

“Поширення фейків на цю тему має очевидну мету — посіяти паніку серед українців за кордоном та створити враження “недовіри” західних партнерів до громадян України”, — йдеться у повідомленні.

