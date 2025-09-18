В Канаде начали искать "уклонистов" из Украины: что известно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В сети появилась информация, что якобы власти Канады требуют от мужчин из Украины справки об освобождении от военной службы. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что это означает и какие последствия возможны для украинских мужчин.
Украина-Канада. Фото из открытых источников
В Центре отметили, что сообщение якобы о "принуждении канадских властей доказывать, что украинцы не уклонисты" является дезинформацией.
Однако на самом деле, как объяснили аналитики, это стандартная процедура – procedural fairness letter (PFL). Это письмо получают заявители на постоянное проживание в Канаде. В ЦПД отметили, что письмо не является отказом, а запрос на уточнение или подтверждение информации.
Аналитики уточнили, что в случае наличия неполной информации в форме заявителю присылают письмо с просьбой предоставить дополнительные документы. Это может быть военный билет или официальное подтверждение освобождения от службы. Никаких новых правил, связанных с "депортациями" или "массовой проверкой уклонистов", не существует, уточнили в ЦПД.
