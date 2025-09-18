logo

В Канаде начали искать "уклонистов" из Украины: что известно
В Канаде начали искать "уклонистов" из Украины: что известно

В Канаде от мужчин из Украины требуют дополнительные документы, подтверждающие, что они не уклонисты

18 сентября 2025, 12:53
Автор:
Кречмаровская Наталия

В сети появилась информация, что якобы власти Канады требуют от мужчин из Украины справки об освобождении от военной службы. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что это означает и какие последствия возможны для украинских мужчин.

В Канаде начали искать "уклонистов" из Украины: что известно

Украина-Канада. Фото из открытых источников

В Центре отметили, что сообщение якобы о "принуждении канадских властей доказывать, что украинцы не уклонисты" является дезинформацией.

"Российские пропагандисты подхватили и распространяют сообщения, что Министерство иммиграции Канады вроде бы "требует от украинских мужчин справки об освобождении от военной службы". Это подают как "новые правила въезда" или "угрозу депортаций", — говорится в сообщении.

Однако на самом деле, как объяснили аналитики, это стандартная процедура – procedural fairness letter (PFL). Это письмо получают заявители на постоянное проживание в Канаде. В ЦПД отметили, что письмо не является отказом, а запрос на уточнение или подтверждение информации.

"В частности, иммиграционная служба Канады (IRCC) использует специальную форму IMM 5546, чтобы проверить, служил ли человек в войсках, в каких подразделениях, имел ли отсрочку или официальное увольнение. Это нужно исключительно для проверки безопасности и достоверности биографических данных", — пояснили в ЦПД.

Аналитики уточнили, что в случае наличия неполной информации в форме заявителю присылают письмо с просьбой предоставить дополнительные документы. Это может быть военный билет или официальное подтверждение освобождения от службы. Никаких новых правил, связанных с "депортациями" или "массовой проверкой уклонистов", не существует, уточнили в ЦПД.

"Распространение фейков на эту тему имеет очевидную цель — посеять панику среди украинцев за рубежом и создать впечатление недоверия западных партнеров к гражданам Украины", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия распространяет очередные фейки о ситуации в ВСУ.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0cxfzKuL3XPunisgQpvEmWRiqNtSh8zfJ4A7EziEvL3cMtBbS1yYWBdseV9B4uZnNl
