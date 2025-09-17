logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Напади на побратимів та канібалізм”: що відомо про реальну ситуацію в ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

“Напади на побратимів та канібалізм”: що відомо про реальну ситуацію в ЗСУ

Росія застосовує ШІ для створення дискредитаційних відео бійців ЗСУ

17 вересня 2025, 20:04 comments1307
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда не припиняє спроб дискредитувати військових ЗСУ. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у TikTok поширюють нову хвилю фейкових відео, спрямованих на дискредитацію ЗСУ.

“Напади на побратимів та канібалізм”: що відомо про реальну ситуацію в ЗСУ

Військові. Ілюстративне фото

В одному з роликів, як зазначають аналітики, нібито український військовий скаржиться на поганий “морально-психологічний стан” підрозділу, говорить, що у деяких бійців уже є проблеми із психікою трапляються напади на побратимів та канібалізм.

“Насправді це відео згенероване штучним інтелектом. У “військового” чітко простежуються російськомовні кальки, неприродна інтонація, синтетичні ознаки голосу та зажоване мовлення. Крім того, у ролику відсутні будь-які розпізнавальні знаки, а сама зйомка зроблена так, щоб неможливо було визначити локацію”, — пояснили у Центрі протидії дезінформації.

У другому відео, як зазначили в ЦПД, зображено “конфлікт” між військовими зі звинуваченнями у “вбивстві побратима” та “мародерстві”.

“Аналіз виявив, що ролик містить ознаки використання технологій ШІ. Мова учасників ролика має виразний російський акцент і стиль, не характерний для українських військових. Так само відсутні розпізнавальні знаки та можливість ідентифікувати місце зйомки”, — зауважили аналітики ЦПД.

Зазначається, що обидва відео побудовані на типовому наборі пропагандистських кліше: “дуже низький моральний стан”, “мародерство” та “злочини українських військових”.

У ЦПД додали, що обидва фейки поширює анонімний TikTok-акаунт, створений лише кілька днів тому та стилізований під український.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про нібито сплеск гепатиту С та туберкульозу в ЗСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/reel/1418023356403678
Теги:

Новини

Всі новини