“Напади на побратимів та канібалізм”: що відомо про реальну ситуацію в ЗСУ

Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда не припиняє спроб дискредитувати військових ЗСУ. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у TikTok поширюють нову хвилю фейкових відео, спрямованих на дискредитацію ЗСУ.
Військові. Ілюстративне фото
В одному з роликів, як зазначають аналітики, нібито український військовий скаржиться на поганий “морально-психологічний стан” підрозділу, говорить, що у деяких бійців уже є проблеми із психікою трапляються напади на побратимів та канібалізм.
У другому відео, як зазначили в ЦПД, зображено “конфлікт” між військовими зі звинуваченнями у “вбивстві побратима” та “мародерстві”.
Зазначається, що обидва відео побудовані на типовому наборі пропагандистських кліше: “дуже низький моральний стан”, “мародерство” та “злочини українських військових”.
У ЦПД додали, що обидва фейки поширює анонімний TikTok-акаунт, створений лише кілька днів тому та стилізований під український.
