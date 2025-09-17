"Нападения на побратимов и каннибализм": что известно о реальной ситуации в ВСУ

Российская пропаганда не прекращает попытки дискредитировать военных ВСУ. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в TikTok распространяют новую волну фейковых видео, направленных на дискредитацию ВСУ.

Военные. Иллюстративное фото

В одном из роликов, как отмечают аналитики, якобы украинский военный жалуется на плохое "морально-психологическое состояние" подразделения, говорит, что у некоторых бойцов уже есть проблемы с психикой случаются нападения на побратимов и каннибализм.

"На самом деле это видео сгенерировано искусственным интеллектом. У "военного" четко прослеживаются русскоязычные кальки, неестественная интонация, синтетические признаки голоса и зажеванная речь. Кроме того, в ролике отсутствуют какие-либо опознавательные знаки, а сама съемка сделана так, чтобы невозможно было определить локацию", — пояснили в ЦПД.

Во втором видео, как отметили в ЦПД, изображен "конфликт" между военными с обвинениями в "убийстве побратима" и "мародерстве".

"Анализ обнаружил, что ролик содержит признаки использования технологий ИИ. Язык участников ролика имеет выразительный российский акцент и стиль, не характерный для украинских военных. Также отсутствуют опознавательные знаки и возможность идентифицировать место съемки", — отметили аналитики ЦПД.

Отмечается, что оба видео построены на типовом наборе пропагандистских клише: "очень низкое моральное состояние", "мародерство" и "преступления украинских военных".

В ЦПД добавили, что оба фейка распространяет анонимный TikTok-аккаунт, созданный всего несколько дней назад и стилизованный под украинский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о якобы всплеске гепатита С и туберкулеза в ВСУ.



