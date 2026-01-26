Харківський обласний ТЦК та СП спростував черговий фейк російської пропаганди про нібито активний "національний спротив" мобілізації у місті. Цього разу ворожі ресурси поширили дезінформацію про начебто вбивство військовослужбовця територіального центру комплектування.

У Харківському ОТЦК заявили, що російська пропаганда налаштовує населення проти мобілізації

У ТЦК наголошують, що подібні повідомлення є абсолютною вигадкою, яка не має жодних доказів: "росії не вистачає реальних підтверджених конфліктів, тож для своїх читачів пропагандисти вигадали чергову історію про вбивство військовослужбовця ТЦК та СП".

За словами представників відомства, головне завдання таких вкидів — дестабілізація всередині країни. "Мета цієї кампанії – розкол суспільства, налаштувати українців вороже до ТЦК і спровокувати їх на силовий опір мобілізації... а відтак – підірвати обороноздатність України", — йдеться у дописі.

Попри інформаційні атаки, особовий склад продовжує роботу з доукомплектування армії. Окремо підкреслюється, що "військовослужбовці ЗСУ без бойового досвіду залучаються до бойових дій лише після проходження посиленої військової підготовки".

У ТЦК підсумували, що зусилля ворога марні, адже "намагання нав’язати "національний спротив", не зруйнують нашої єдності. Народ України захищає своє".

