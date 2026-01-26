Харьковский областной ТЦК и СП опроверг очередной фейк российской пропаганды о якобы активном "национальном сопротивлении" мобилизации в городе. На этот раз враждебные ресурсы распространили дезинформацию о якобы убийстве военнослужащего территориального центра комплектования.

В Харьковском ОТЦК заявили, что российская пропаганда настраивает население против мобилизации

В ТЦК подчеркивают, что подобные сообщения являются абсолютной выдумкой, не имеющей никаких доказательств: "России не хватает реальных подтвержденных конфликтов, поэтому для своих читателей пропагандисты придумали очередную историю об убийстве военнослужащего ТЦК и СП".

По словам представителей ведомства, главная задача таких вбросов – дестабилизация внутри страны. "Цель этой кампании – раскол общества, настроить украинцев враждебно к ТЦК и спровоцировать их на силовое сопротивление мобилизации... а затем – взорвать обороноспособность Украины", — говорится в сообщении.

Несмотря на информационные атаки, личный состав продолжает работу по доукомплектованию армии. Отдельно подчеркивается, что "военнослужащие ВСУ без боевого опыта вовлекаются в боевые действия только после прохождения усиленной военной подготовки".

В ТЦК подытожили, что усилия врага напрасны, ведь "старания навязать "национальное сопротивление", не разрушат наше единство. Народ Украины защищает свое".

