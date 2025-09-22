Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що Майдан в Україні 2013–2014 років нібито отримував фінансування від іноземних спецслужб, і наголосив, що в Тбілісі не дозволять відтворення подібного сценарію. Про це він сказав журналістам, повідомляють грузинські ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

Кобахідзе стверджує, що нинішні мітинги в Грузії також профінансовано іноземними спецслужбами, хоча не вказав, які саме.

"Ви пам'ятаєте, що спецслужби фінансували Майдан і до чого це вилилося для України. Українська держава зруйнована. Після революції, що фінансується іноземними спецслужбами, Україна пережила дві війни. Звичайно ж, ми не дозволимо розвитку такого сценарію в нашій країні. Немає ніякого ресурсу для розвитку такого сценарію", — зауважив прем’єр.

Раніше Кобахідзе висловив думку, що війни в Україні можна було б уникнути, як і війну 2008 року, якби не "певні сили".

"На жаль, сталося те, що сталося, і це спричинило руйнівні наслідки для нашої дружньої країни України. Звичайно, будь-якої війни можна уникнути. Війни 2008 року (російсько-грузинська війна, — Ред.) можна було легко уникнути, війни в Україні можна було уникнути, проте певні сили, так звана Deep State (глибинна держава, — Ред.), глобальна партія війни, зробили все, щоб війна в Україні почалася", — сказав Кобахідзе.

Він також заявив, що розвиток подій за українським прикладом вдалося зупинити в Грузії завдяки діям партії влади "Грузинська мрія".

"Крок за кроком усе йшло до цієї війни. Оскільки ми не робили того, чого вимагала радикальна опозиція, [у Грузії] не сталося те, що сталося в Україні", — підкреслив прем’єр.

