Провал гарантовано: озвучено вражаючий прогноз зустрічі Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні оголосив про майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Київ покладає серйозні очікування на цей діалог, зокрема у питаннях безпекових гарантій та експортного просування українського озброєння. Проте експерти застерігають, що надмірні надії можуть не виправдатися.

Фото: з відкритих джерел

Політолог Тарас Загородній вважає, що отримати реальні гарантії безпеки від Вашингтона буде складно.

"Американці, скоріше за все, на це йти не будуть, тому що вони бачать, що все робили європейці", — зауважив він.

Натомість на думку експерта, перспективнішим виглядає напрям військово-промислової співпраці.

"Головне, що нас би цікавило на цьому етапі, щоб американці почали купувати нашу зброю. Тому що це створення взаємозалежності, входження України в технологічні зв'язки з американцями", — наголосив Загородній.

Політолог також підкреслює значення формування нової системи ядерного стримування для України.

"Нам потрібно, щоб була принципова згода американців на таку схему, що, наприклад, нам потрібні ядерні гарантії. Ядерні гарантії це може дати Франція та Британія, а США може бути такою балансувальною країною", — пояснив експерт.

Окрему увагу на зустрічі може бути приділено контракту на постачання українських дронів для потреб США.

"Якщо Зеленський проб'є цю угоду на закупівлю українських дронів, це вже буде супер для нас", — вважає Загородній.

