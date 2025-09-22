Наляканий Путін пішов на крайній крок на сході НАТО: названо вражаючий момент

Збільшення провокацій з боку Росії на східному фланзі НАТО свідчить про глибоке занепокоєння Володимира Путіна, повідомляє Welt.

Фото: з відкритих джерел

Видання наголошує, що вторгнення російських безпілотників і пізніше винищувачів у повітряний простір НАТО – це сигнал Заходу, що Путін не збирається припиняти війну найближчим часом і не має наміру укладати мирну угоду з Україною. Це пов’язано з тим, що російський лідер пов’язав своє політичне виживання із тривалою конфронтацією зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

"Путін — президент війни, він не хоче її припиняти. Оскільки він себе позиціонує як військового лідера, повернення до посади президента у мирний час сприйматиметься як пониження в статусі. Він не може відмовитися від цієї ролі, незалежно від обставин", — зазначає Микола Петров, старший аналітик Центру нових євразійських стратегій у Лондоні.

За словами Welt, припинення війни несе політичні ризики. Хоч Кремль і контролює ЗМІ та інтернет, що дозволить Путіну подати мирну угоду як перемогу народу, це не є головною причиною його занепокоєння.

Петров вказує, що після придушення ліберальної опозиції найбільшою загрозою для Путіна залишається активна група націоналістів, які очікують від Кремля грандіозної перемоги не лише над Україною, а й над так званим "колективним Заходом".

"Серед прихильників жорсткої лінії у військово-політичній верхівці є прагнення знищити НАТО, довести його марність", — заявив старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі Олександр Баунов.

Петров також відмічає, що Москва переводить ключові виробництва, такі як суднобудування, на схід країни, подалі від кордонів НАТО.

"Що б Путін не досяг у війні в Україні, конфронтація із Заходом триватиме в різних формах, зокрема й у військовій", — наголошує експерт.

Напади на кшталт польського спрямовані на підрив довіри до НАТО і перевірку готовності альянсу реагувати на маломасштабні агресії. Путін прагне показати НАТО беззубим тигром, і поки що стримана реакція США лише підтверджує це, каже Баунов.

Як вже писали "Коментарі", речник кремлівського правителя Дмитро Пєсков відкинув звинувачення Естонії щодо порушення її повітряного простору російськими винищувачами, назвавши ці претензії "порожніми" та "безпідставними". Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, які традиційно підтримують офіційну позицію Кремля.