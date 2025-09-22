Испуганный Путин пошел на крайний шаг на востоке НАТО: назван впечатляющий момент

Увеличение провокаций со стороны России на восточном фланге НАТО свидетельствует о глубоком беспокойстве Владимира Путина, сообщает Welt.

Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что вторжение российских беспилотников и позже истребителей в воздушное пространство НАТО – это сигнал Запада, что Путин не собирается прекращать войну в ближайшее время и не намерен заключать мирное соглашение с Украиной. Это связано с тем, что российский лидер связал свою политическую выживаемость с длительной конфронтацией с Соединенными Штатами и их союзниками.

"Путин — президент войны, он не хочет ее прекращать. Поскольку он себя позиционирует как военного лидера, возвращение в должность президента в мирное время будет восприниматься как понижение в статусе. Он не может отказаться от этой роли, независимо от обстоятельств", — отмечает Николай Петров, старший аналитик Центра новых евразийских стратегий в Лондоне.

По словам Welt, прекращение войны несет политические опасности. Хотя Кремль и контролирует СМИ и интернет, что позволит Путину подать мирное соглашение как победу народа, это не главная причина его беспокойства.

Петров указывает, что после подавления либеральной оппозиции наибольшей угрозой для Путина остается активная группа националистов, ожидающих от Кремля грандиозной победы не только над Украиной, но и так называемым "коллективным Западом".

"Среди сторонников жесткой линии в военно-политической верхушке есть стремление уничтожить НАТО, доказать его бесполезность", — заявил старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Александр Баунов.

Петров также отмечает, что Москва переводит ключевые производства, такие как судостроение, к востоку страны, подальше от границ НАТО.

"Что бы Путин не достиг в войне в Украине, конфронтация с Западом будет продолжаться в разных формах, в том числе и в военной", — отмечает эксперт.

Нападения типа польского направлены на подрыв доверия к НАТО и проверку готовности альянса реагировать на маломасштабные агрессии. Путин стремится показать НАТО беззубым тигром, и пока сдержанная реакция США лишь подтверждает это, говорит Баунов.

