Провал гарантирован: озвучен впечатляющий прогноз встречи Зеленского с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Провал гарантирован: озвучен впечатляющий прогноз встречи Зеленского с Трампом

Киев рассчитывает на значимые результаты встречи, в частности, по гарантиям безопасности и перспективам закупок украинского вооружения.

22 сентября 2025, 15:05 comments1239
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении объявил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Киев возлагает серьезные ожидания на этот диалог, в частности, в вопросах гарантий безопасности и экспортного продвижения украинского вооружения. Однако эксперты предостерегают, что чрезмерные надежды могут не оправдаться.

Провал гарантирован: озвучен впечатляющий прогноз встречи Зеленского с Трампом

Фото: из открытых источников

Политолог Тарас Загородний считает, что получить реальные гарантии безопасности от Вашингтона будет сложно.

"Американцы, скорее всего, на это идти не будут, потому что они видят, что все делали европейцы", — отметил он.

По мнению эксперта, более перспективным выглядит направление военно-промышленного сотрудничества.

"Главное, что нас интересовало бы на этом этапе, чтобы американцы начали покупать наше оружие. Потому что это создание взаимозависимости, вхождение Украины в технологические связи с американцами", — подчеркнул Загородний.

Политолог также подчеркивает значение формирования новой системы ядерного сдерживания для Украины.

"Нам нужно, чтобы было принципиальное согласие американцев на такую схему, что, к примеру, нам нужны ядерные гарантии. Ядерные гарантии это может дать Франция и Британия, а США может быть такой балансировочной страной", — пояснил эксперт.

Отдельное внимание на встрече может быть уделено контракту на поставку украинских дронов для нужд США.

"Если Зеленский пробьет это соглашение на закупку украинских дронов, это уже будет супер для нас", — считает Загородний.

Как уже писали "Комментарии", увеличение провокаций со стороны России на восточном фланге НАТО свидетельствует о глубоком беспокойстве Владимира Путина, сообщает Welt.

 



Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/politika/2025-09-22/5921320-zelenskiy-ide-do-trampa-z-velikimi-planami-eksperti-kazhut-ne-dochekaetes
