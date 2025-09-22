Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что Майдан в Украине 2013-2014 годов якобы получал финансирование от иностранных спецслужб, и подчеркнул, что в Тбилиси не разрешат воспроизведение подобного сценария. Об этом он сказал журналистам, сообщают грузинские СМИ.

Фото: из открытых источников

Кобахидзе утверждает, что нынешние митинги в Грузии также профинансированы иностранными спецслужбами, хотя не указал, какие именно.

"Вы помните, что спецслужбы финансировали Майдан и к чему это вылилось для Украины. Украинское государство разрушено. После финансируемой иностранными спецслужбами революции Украина пережила две войны. Конечно же, мы не позволим развитию такого сценария в нашей стране. Нет никакого ресурса для развития такого сценария", — заметил премьер.

Ранее Кобахидзе выразил мнение, что войны в Украине можно было избежать, как и войну 2008 года, если бы не "определенные силы".

"К сожалению, произошло то, что произошло, и это повлекло за собой разрушительные последствия для нашей дружественной страны Украины. Конечно, любой войны можно избежать. Войны 2008 года (российско-грузинская война, — Ред.) можно было легко избежать, войны в Украине можно было избежать, однако определенные силы, так называемая Deep State, глубина. сделали все, чтобы война в Украине началась", — сказал Кобахидзе.

Он также заявил, что развитие событий по украинскому примеру удалось остановить в Грузии благодаря действиям партии власти "Грузинская мечта".

"Шаг за шагом все шло до этой войны. Поскольку мы не делали того, чего требовала радикальная оппозиция, [в Грузии] не произошло то, что произошло в Украине", — подчеркнул премьер.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении объявил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Киев возлагает серьезные ожидания на этот диалог, в частности, в вопросах гарантий безопасности и экспортного продвижения украинского вооружения. Однако эксперты предостерегают, что чрезмерные надежды могут не оправдаться.