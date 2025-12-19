Протягом 2025 року противник, поряд із традиційними засобами вогневого ураження, регулярно використовував спеціальні боєприпаси, споряджені хімічними речовинами подразнювальної дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі зробили важливу заяву за хід ведення війни

Зокрема, ворог переважно застосовував газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, споряджені хмічними речовинами CS та CN. Ці гранати належать до засобів боротьби із заворушеннями.

Підрозділами військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗС України здійснюється фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин, відібрані проби передаються для криміналістичних досліджень.

У ГШ наголошують, що відповідно до пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону, розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення, використання таких речовин у якості засобів ведення війни є забороненим.

"Речовини CS і CN у низці держав офіційно використовується правоохоронними органами виключно в мирний час для правоохоронних цілей, зокрема контролю масових заворушень, за умови суворого дотримання визначених норм і обмежень.

Ці речовини не належать до переліку бойових отруйних речовин смертельної дії, та не є агресивними розчинниками спорядження або засобів індивідуального захисту, а також не призначені для миттєвого летального ураження.

Водночас у бойових умовах застосування CS та CN є незаконним і небезпечним. Їх використання на полі бою спрямоване на тимчасове виведення військовослужбовців з ладу, порушує норми міжнародного права та створює загрозу життю і здоров`ю особового складу Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці речовини викликають сильне подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності.

У низці випадків симптоми ураження, описані військовослужбовцями, можуть частково збігатися з проявами дії інших хімічних подразників, зокрема засобів боротьби із заворушеннями або сумішей невстановленого складу.

Загалом, за весь період збройної агресії російської федерації проти України задокументовано майже 12 000 випадків застосування небезпечних хімічних речовин.

Упродовж 2025 року зафіксовано 6540 таких випадків.

Найбільша кількість хімічних атак росіянами була здійснена у квітні 2025 року, підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗС України було зафіксовано 894 випадки застосування небезпечних хімічних речовин проти військовослужбовців Сил оборони України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони РФ знову публікує гучні заяви, в яких звинувачує українські війська у підготовці військовослужбовців до застосування хімічної зброї.