Міністерство оборони РФ знову публікує гучні заяви, в яких звинувачує українські війська у підготовці військовослужбовців до застосування хімічної зброї.

Росіяни знову звинувачують українських військових: що нібито знайшли на позиціях

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-майор Олексій Ртищев заявив:

"На залишених українських позиціях було виявлено методичні посібники щодо поводження з артилерійськими боєприпасами, спорядженими хімічними речовинами.

У ході наступу на Времєвському тактичному напрямку в районі населеного пункту Тернувате Запорізької області 9 грудня поточного року було знищено пункт управління безпілотних систем ЗСУ, в якому знаходилися подані на слайді документи щодо технічних вимог до безпілотного авіаційного комплексу українського виробництва типу "Баба-Яга".

Дані документи узгоджено у 2024 році з Національною гвардією України. Відповідно до пункту 39 технічних вимог БПЛА повинен доставляти до 15 артилерійських снарядів, споряджених ЦИТАТА "…нервово-паралітичними, шкірно-наривними чи задушливими агентами…"! Хотілося б звернути увагу, що документ також погоджено з Мінекономіки України щодо відповідності національному законодавству. Таким чином, всупереч вимогам Конвенції про заборону хімічної зброї київський режим відкрито припускає можливість застосування бойових отруйних речовин", – заявив російський військовий.

Він також зазначив, що в Україну нібито доставили засоби індивідуального захисту західного виробництва в обсягах, надмірних для країни, яка не має хімічної зброї.

"З моменту початку спеціальної військової операції країни НАТО вже поставили в Україну понад 280 тисяч загальновійськових захисних костюмів та протигазів, 150 тисяч комплектів антидотів та 20 тисяч тестів для оперативного виявлення бойових отруйних речовин. 2025 року київський режим додатково запросив понад двісті тисяч протигазів та костюмів хімічного захисту, а також понад 160 тисяч індивідуальних дозиметрів", – заявляє Ртищев.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що український Центр протидії дезінформації попереджає: російська пропаганда вкотре намагається перекласти відповідальність за власні військові злочини.