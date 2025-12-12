Министерство обороны РФ снова публикует громкие заявления, в которых обвиняет украинские войска в подготовке военнослужащих к применению химического оружия.

Россияне снова обвиняют украинских военных: что якобы нашли на позициях

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил:

"На оставленных украинских позициях были обнаружены методические пособия по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами.

В ходе наступления на Времевском тактическом направлении в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области 9 декабря текущего года был уничтожен пункт управления беспилотных систем ВСУ, в котором находились представленные на слайде документы, касающиеся технических требований к беспилотному авиационному комплексу украинского производства типа "Баба-Яга".

Данные документы согласованы в 2024 году с Национальной гвардией Украины. В соответствии с пунктом 39 технических требований БПЛА должен доставлять до 15 артиллерийских снарядов, снаряженных ЦИТАТА "…нервно-паралитическими, кожно-нарывными или удушающими агентами…"! Хотелось бы обратить внимание, что документ также согласован с Минэкономики Украины на предмет соответствия национальному законодательству. Таким образом, вопреки требованиям Конвенции о запрещении химического оружия киевский режим открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ", – заявил российский военный.

Он также отметил, что в Украину якобы доставили средства индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия.

"С момента начала специальной военной операции страны НАТО уже поставили на Украину более 280 тысяч общевойсковых защитных костюмов и противогазов, 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ. В 2025 году киевский режим дополнительно запросил более двухсот тысяч противогазов и костюмов химической защиты, а также более 160 тысяч индивидуальных дозиметров", – заявляет Ртищев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинский Центр противодействия дезинформации предупреждает: российская пропаганда в очередной раз пытается переложить ответственность за собственные военные преступления.