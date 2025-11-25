logo

Война с Россией Кремль разгоняет очередную выдумку о «химическом оружии ВСУ», но международные структуры этого никогда не подтверждали
Кремль разгоняет очередную выдумку о «химическом оружии ВСУ», но международные структуры этого никогда не подтверждали

Украинский Центр противодействия дезинформации предупреждает: российская пропаганда в очередной раз пытается переложить ответственность за собственные военные преступления.

25 ноября 2025, 18:59
Автор:
Проніна Анна

Российская пропаганда запустила очередную волну фейков о якобы "применении Вооруженными Силами Украины химического оружия". Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, зафиксировавший новый вброс кремлевских медиа и дипломатов.

Кремль разгоняет очередную выдумку о «химическом оружии ВСУ», но международные структуры этого никогда не подтверждали

Кремль распространяет новый фейк о «химоружии Украины», однако международные структуры его не подтверждают

В этот раз ложное заявление озвучил представитель российской делегации в Организации по запрещению химического оружия Кирилл Лысогорский. Он утверждал, что украинские военные якобы используют дроны с ядовитыми веществами и "атакуют гражданское население России".

Однако международное сообщество сразу отвергло эти выдумки. Ни одна международная структура, включая ОСХЗ, никогда не подтверждала каких-либо случаев применения Украиной химического оружия. Подобные обвинения россия озвучивает регулярно без доказательств, фактов или проверяемой информации.

Центр противодействия дезинформации подчеркивает: распространение таких заявлений — стандартная тактика кремля, направленная на то, чтобы отвлекать мир от действий российской армии в Украине и перекладывать ответственность за собственные нарушения международного права.

При этом именно Россия не раз применяла запрещенные химические вещества на поле боя. Такие случаи фиксировались международными наблюдателями, документировались и послужили основанием для введения санкций против государства-агрессора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в России не скрывают истинных намерений в отношении Украины. Российские пропагандисты рассказывают о планах захватчиков по дальнейшей судьбе Украины. В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что Z-пропаганда уже рассказывает о "послеукраинской Украине" — планируют и запрет на язык, и смену названий, и карательную психиатрию. В Центре отметили, что "псевдоинтеллектуал" Дугин уже открыто описывает мир, в котором Украины не существует.



