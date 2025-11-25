Кремль розганяє чергову вигадку про «хімічну зброю ЗСУ», але міжнародні структури цього ніколи не підтверджували

Російська пропаганда запустила чергову хвилю фейків про нібито "застосування Збройними Силами України хімічної зброї". Про це повідомив Центр протидії дезінформації, який зафіксував новий вкид кремлівських медіа та дипломатів.

Кремль запускає новий фейк про «хімічну зброю України», але міжнародні інституції його не підтверджують

Цього разу неправдиву заяву озвучив представник російської делегації в Організації із заборони хімічної зброї Кирило Лисогорський. Він стверджував, що українські військові нібито використовують дрони з отруйними речовинами та "атакують цивільне населення Росії".

Однак міжнародна спільнота одразу відкинула ці вигадки. Жодна міжнародна структура, включно з ОЗХЗ, ніколи не підтверджувала будь-яких випадків застосування Україною хімічної зброї. Подібні звинувачення росія озвучує регулярно — без доказів, фактів чи перевірюваної інформації.

Центр протидії дезінформації підкреслює: поширення таких заяв — стандартна тактика кремля, спрямована на те, щоб відволікати увагу світу від дій російської армії в Україні та перекладати відповідальність за власні порушення міжнародного права.

При цьому саме Росія неодноразово застосовувала заборонені хімічні речовини на полі бою. Такі випадки фіксувалися міжнародними спостерігачами, документувалися й стали підставою для введення санкцій проти держави-агресора.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії не приховують справжніх намірів щодо України. Російські пропагандисти розповідають про плани загарбників щодо подальшої долі України. У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що Z-пропаганда вже розповідає про “післяукраїнську Україну” — планують і заборону мову, і зміну назв, і каральну психіатрію. У Центрі зауважили, що “псевдоінтелектуал” Дугін вже відкрито описує світ, у якому України не існує.