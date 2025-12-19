В Генштабе сделали важное заявление о ходе войны

В течение 2025 противник, наряду с традиционными средствами огневого поражения, регулярно использовал специальные боеприпасы, снаряженные химическими веществами раздражающего действия. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе сделали важное заявление за ход войны

В частности, враг преимущественно применял газовые гранаты типа К-51 и РГ-ВО, снаряженные химическими веществами CS и CN. Эти гранаты относятся к средствам борьбы с беспорядками.

Подразделениями войск радиационной, химической, биологической защиты Сил поддержки ВС Украины осуществляется фиксация случаев применения опасных химических веществ, отобранные пробы передаются для криминалистических исследований.

В ГШ подчеркивают, что в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Конвенции о запрете, разработке, производстве, накоплении, применении химического оружия и его уничтожении, использование таких веществ в качестве средств ведения войны запрещено.

"Вещества CS и CN в ряде государств официально используются правоохранительными органами исключительно в мирное время для правоохранительных целей, в частности контроля массовых беспорядков, при строгом соблюдении определенных норм и ограничений.

Эти вещества не относятся к перечню боевых ядовитых веществ смертельного действия и не являются агрессивными растворителями снаряжения или средств индивидуальной защиты, а также не предназначены для мгновенного летального поражения.

В то же время в боевых условиях применение CS и CN является незаконным и опасным. Их использование на поле боя направлено на временный вывод военнослужащих из строя, нарушает нормы международного права и создает угрозу жизни и здоровью личного состава Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти вещества вызывают сильное раздражение слизистых глаз и дыхательных путей, слезотечение, кашель, удушье, дезориентацию и временную потерю боеспособности.

В ряде случаев симптомы поражения, описанные военнослужащими, могут частично совпадать с проявлениями действия других химических раздражителей, в частности, средств борьбы с беспорядками или смесей неустановленного состава.

Всего за весь период вооруженной агрессии российской федерации против Украины задокументировано почти 12 000 случаев применения опасных химических веществ.

За 2025 год зафиксировано 6540 таких случаев.

Наибольшее количество химических атак россиянами было осуществлено в апреле 2025 года, подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки ВС Украины было зафиксировано 894 случая применения опасных химических веществ против военнослужащих Сил обороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны РФ снова публикует громкие заявления, в которых обвиняет украинские войска в подготовке военнослужащих к применению химического оружия.