У Генштабі пояснили роль ракет "Томагавк" у припиненні війни

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Надання Україні крилатих ракет "Томагавк" суттєво посилило б примус країни-агресора до припинення війни та встановлення справедливого світу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.
Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел
У Генштабі ЗСУ зазначають, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога і продовжують руйнувати подальші плани Кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні.
Також зазначають, що на окремих напрямках Сили оборони проводять контрнаступні операції. Зокрема, українські воїни продовжують витісняти російських загарбників із території Сумської області. Продовжуються активні дії у Покровському районі Донецької області. Йдеться про певні успіхи у відновленні контролю над територією у Запорізькій області.
У Генштабі зазначають, що за незначні просування ворог платить великими втратами, зокрема, лише у вересні окупантів поменшало майже на 29 тисяч, знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Крим у вогні та диму після ночі: що сталося.