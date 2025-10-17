У Генштабі пояснили роль ракет "Томагавк" у припиненні війни

Надання Україні крилатих ракет "Томагавк" суттєво посилило б примус країни-агресора до припинення війни та встановлення справедливого світу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

"Є також і позитивні сигнали про надання нових пакетів військової допомоги від наших союзників. Зокрема, обговорюється постачання високоточної зброї, такої як крилаті ракети "Томагавк" та інших сучасних систем. Їх застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога і продовжують руйнувати подальші плани Кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні.

Також зазначають, що на окремих напрямках Сили оборони проводять контрнаступні операції. Зокрема, українські воїни продовжують витісняти російських загарбників із території Сумської області. Продовжуються активні дії у Покровському районі Донецької області. Йдеться про певні успіхи у відновленні контролю над територією у Запорізькій області.

У Генштабі зазначають, що за незначні просування ворог платить великими втратами, зокрема, лише у вересні окупантів поменшало майже на 29 тисяч, знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню.

"З початку року взято в полон 2060 військовослужбовців", — йдеться у повідомленні Генштабу.

