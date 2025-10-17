Крым в огне и дыму после ночи: что произошло

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 17 октября временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. В поселке Гвардейское Симферопольского района вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе крупнейшей на полуострове сети АЗС. Также сообщается о возможном попадании в склад боеприпасов.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Первые сообщения об атаке на Гвардейское в местных пабликах начали поступать приблизительно в 02:40 ночи. Очевидцы сообщали о взрывах, после которых в районе местной нефтебазы возник масштабный пожар и появился черный дым.

По предварительной информации, атакованная нефтебаза принадлежит ООО "Кедр", которое владеет крупнейшей в Крыму сетью АЗС ATAN. Успешная атака на такой объект может привести к существенным проблемам с поставками топлива на оккупированном полуострове. И это при том, что в Крыму и так уже обострен дефицит с топливом.

Кроме нефтебазы, есть неподтвержденная информация о возможном попадании по складу боеприпасов, расположенному неподалеку.

Уже на рассвете, около 06:20, серия мощных взрывов прозвучала непосредственно в Симферополе и Симферопольском районе. Ставленники путинского режима ситуацию пока не комментировали.

