Крим у вогні та диму після ночі: що сталося

Як передає портал "Коментарі", у ніч проти 17 жовтня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. У селищі Гвардійське Сімферопольського району спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі найбільшої на півострові мережі АЗС. Також повідомляється про можливе влучення до складу боєприпасів.

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

Перші повідомлення про атаку на Гвардійське в місцевих пабліках почали надходити приблизно о 2:40 ночі. Очевидці повідомляли про вибухи, після яких у районі місцевої нафтобази виникла масштабна пожежа та з'явився чорний дим.

За попередньою інформацією, атакована нафтобаза належить ТОВ "Кедр", яке володіє найбільшою у Криму мережею АЗС ATAN. Успішна атака на такий об'єкт може призвести до суттєвих проблем із постачанням палива на окупованому півострові. І це при тому, що в Криму й так уже загострено дефіцит із паливом.

Окрім нафтобази, є непідтверджена інформація про можливе влучення по складу боєприпасів, розташованого неподалік.

Вже на світанку, близько 06:20, серія потужних вибухів пролунала безпосередньо у Сімферополі та Сімферопольському районі. Ставники путінського режиму ситуацію поки що не коментували.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Збройні сили України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах та важливих стратегічних точках Росії, послаблюючи її наступальні та військово-економічні можливості. У ніч проти 13 жовтня повторно було вражено підприємство "Морський нафтовий термінал" у тимчасово окупованій Феодосії (ТО АР Крим).

За інформацією Генштабу ЗСУ, пошкоджено 16 резервуарів із пальним, які залишилися неушкодженими після попередньої атаки. На території підприємства виникла масштабна пожежа.



