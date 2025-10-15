Мощный удар ВСУ по Крыму: оккупанты не приходят в себя из-за последствий

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по военным объектам и важным стратегическим точкам России, ослабляя ее наступательные и военно-экономические возможности. В ночь на 13 октября повторно было поражено предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии (ТО АР Крым).

Фото: из открытых источников

По информации Генштаба ВСУ, повреждены 16 резервуаров с горючим, которые остались невредимыми после предварительной атаки. На территории предприятия возник масштабный пожар.

Нефтяной терминал в Феодосии имеет большое значение для снабжения российских войск горюче-смазочными материалами, объем хранимых нефтепродуктов в резервуарах составляет около 193 тысяч кубометров.

Кроме того, в ночь на 14 октября подразделения ВСУ уничтожили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ТОТ АР Крым), пункт управления беспилотниками в Олешках (ТОТ Херсонской области) и склад боеприпасов возле Макеевки (ТОТ Донецкой области).

13 октября беспилотные аппараты ЦСО "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ попали в ряд объектов, поддерживающих войну против Украины, в частности, в Феодосийский морской нефтяной терминал. Повреждены по меньшей мере пять резервуаров, что повлекло за собой масштабный пожар на базе.

Также была поражена подстанция 220 кВ "Кафа" в городе Феодосия, которая является частью энергомоста РФ — Крым. В результате удара пострадали силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская и помещение с защитной автоматикой.

Портал "Комментарии" уже писал , что сегодня Украина значительно улучшила способность защищаться от атак России на критическую инфраструктуру по сравнению с прошлыми годами. Однако враг изменяет свои методы войны, что создает новые вызовы.