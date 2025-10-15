logo

BTC/USD

113074

ETH/USD

4183.26

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мощный удар ВСУ по Крыму: оккупанты не приходят в себя из-за последствий
commentss НОВОСТИ Все новости

Мощный удар ВСУ по Крыму: оккупанты не приходят в себя из-за последствий

Повреждены 16 резервуаров с горючим, переживших предварительную атаку.

15 октября 2025, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по военным объектам и важным стратегическим точкам России, ослабляя ее наступательные и военно-экономические возможности. В ночь на 13 октября повторно было поражено предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии (ТО АР Крым).

Мощный удар ВСУ по Крыму: оккупанты не приходят в себя из-за последствий

Фото: из открытых источников

По информации Генштаба ВСУ, повреждены 16 резервуаров с горючим, которые остались невредимыми после предварительной атаки. На территории предприятия возник масштабный пожар.

Нефтяной терминал в Феодосии имеет большое значение для снабжения российских войск горюче-смазочными материалами, объем хранимых нефтепродуктов в резервуарах составляет около 193 тысяч кубометров.

Кроме того, в ночь на 14 октября подразделения ВСУ уничтожили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ТОТ АР Крым), пункт управления беспилотниками в Олешках (ТОТ Херсонской области) и склад боеприпасов возле Макеевки (ТОТ Донецкой области).

13 октября беспилотные аппараты ЦСО "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ попали в ряд объектов, поддерживающих войну против Украины, в частности, в Феодосийский морской нефтяной терминал. Повреждены по меньшей мере пять резервуаров, что повлекло за собой масштабный пожар на базе.

Также была поражена подстанция 220 кВ "Кафа" в городе Феодосия, которая является частью энергомоста РФ — Крым. В результате удара пострадали силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская и помещение с защитной автоматикой.

Портал "Комментарии" уже писал , что сегодня Украина значительно улучшила способность защищаться от атак России на критическую инфраструктуру по сравнению с прошлыми годами. Однако враг изменяет свои методы войны, что создает новые вызовы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости