Потужний удар ЗСУ по Криму: окупанти не приходять до тями через наслідки

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах та важливих стратегічних точках Росії, послаблюючи її наступальні та воєнно-економічні можливості. У ніч на 13 жовтня повторно було вражено підприємство "Морський нафтовий термінал" у тимчасово окупованій Феодосії (ТОТ АР Крим).

За інформацією Генштабу ЗСУ, пошкоджено 16 резервуарів з пальним, які залишилися неушкодженими після попередньої атаки. На території підприємства виникла масштабна пожежа.

Нафтовий термінал у Феодосії має велике значення для постачання російських військ паливно-мастильними матеріалами, обсяг збережених нафтопродуктів у резервуарах становить близько 193 тисяч кубометрів.

Крім того, у ніч на 14 жовтня підрозділи ЗСУ знищили радіолокаційну станцію РЛС П-18 у Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління безпілотниками в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів біля Макіївки (ТОТ Донецької області).

13 жовтня безпілотні апарати ЦСО "А" СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ влучили у низку об'єктів, що підтримують війну проти України, зокрема у Феодосійський морський нафтовий термінал. Пошкоджено щонайменше п’ять резервуарів, що спричинило масштабну пожежу на базі.

Також було вражено підстанцію 220 кВ "Кафа" у місті Феодосія, яка є частиною енергомосту РФ — Крим. Внаслідок удару постраждали силові трансформатори, закрита розподільна установка, диспетчерська та приміщення із захисною автоматикою.

Портал "Коментарі" вже писав, що сьогодні Україна значно покращила здатність захищатися від атак Росії на критичну інфраструктуру у порівнянні з минулими роками. Проте ворог змінює свої методи ведення війни, що створює нові виклики.