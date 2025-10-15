Попередні зими були квіточками: озвучено страшний план від Путіна

Сьогодні Україна значно покращила здатність захищатися від атак Росії на критичну інфраструктуру у порівнянні з минулими роками. Проте ворог змінює свої методи ведення війни, що створює нові виклики. Про це повідомляє видання “ZN.UA”.

Фото: з відкритих джерел

Атаки РФ тепер менш несподівані для українського населення та бізнесу, адже країна посилила системи протиповітряної оборони, а критично важливі енергетичні об'єкти отримали додатковий захист.

Водночас Росія модернізує свої засоби ураження: балістичні ракети, що летять за квазібалістичною траєкторією, стають менш уразливими для систем Patriot, а реактивні безпілотники здатні літати на більшій висоті й триваліше, виконуючи складні маневри.

Окрім цього, окупанти змінили тактику ударів. Якщо раніше вони одночасно завдавали ударів по генерації електроенергії та великих підстанціях у різних регіонах, то нині концентрують потужні атаки на одному-двох чи трьох регіонах.

За словами голови Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергія Дяченка, у 2022–2023 роках атаки на енергетичний сектор були не менш масштабними, але тоді ворог розпорошував удари по всій системі одночасно. Нині ж фокус змістився на конкретні території, зокрема східні, північно-східні області — Дніпропетровську, Чернігівську, Сумську. Саме через це місцями ситуація виглядає особливо критичною.

Однак, за словами Дяченка, Україна стала краще готова не лише відбивати такі атаки, а й зменшувати їхні наслідки.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп нещодавно заявив про потребу повторного розслідування обставин свого імпічменту, який стосувався звинувачень у тиску на президента України Володимира Зеленського у 2019 році. Хоча наразі безпосередньої загрози для Києва немає, експерти не виключають можливих ризиків у майбутньому, розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.