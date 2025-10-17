logo

Война с Россией В Генштабе объяснили роль ракет "Томагавк" в прекращении войны
НОВОСТИ

В Генштабе объяснили роль ракет "Томагавк" в прекращении войны

В Генштабе подтвердили положительные сигналы о предоставлении новых пакетов военной помощи от наших союзников

17 октября 2025, 10:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Предоставление Украине крылатых ракет "Томагавк" существенно бы усилило принуждение страны-агрессора к прекращению войны и установлению справедливого мира. Как передает портал "Комментарии", об этом отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В Генштабе объяснили роль ракет "Томагавк" в прекращении войны

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

"Есть также и положительные сигналы о предоставлении новых пакетов военной помощи от наших союзников. В частности, обсуждается поставка высокоточного оружия, такого как крылатые ракеты "Томагавк" и других современных систем. Их применение значительно усилит принуждение российского агрессора к прекращению войны и установлению справедливого мира", — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечают, что украинские воины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля, принимая асимметричные меры для нивелирования преимущества противника в личном составе и вооружении.

Также отмечают, что на отдельных направлениях Силы обороны проводят контрнаступательные операции. В частности, украинские воины продолжают вытеснять российских захватчиков с территории Сумской области. Продолжаются активные действия в Покровском районе Донецкой области. Речь идет об определенных успехах в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области.

В Генштабе отмечают, что за незначительные продвижения враг платит большими потерями, в частности, только в сентябре оккупантов стало меньше почти на 29 тысяч, уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня и другую технику.

"С начала года взято в плен 2060 военнослужащих", — говорится в сообщении Генштаба.

Читайте также на портале "Комментарии" — Крым в огне и дыму после ночи: что произошло.




Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/30368
