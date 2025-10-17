В Генштабе объяснили роль ракет "Томагавк" в прекращении войны

Рубрики
Предоставление Украине крылатых ракет "Томагавк" существенно бы усилило принуждение страны-агрессора к прекращению войны и установлению справедливого мира. Как передает портал "Комментарии", об этом отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников
В Генштабе ВСУ отмечают, что украинские воины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля, принимая асимметричные меры для нивелирования преимущества противника в личном составе и вооружении.
Также отмечают, что на отдельных направлениях Силы обороны проводят контрнаступательные операции. В частности, украинские воины продолжают вытеснять российских захватчиков с территории Сумской области. Продолжаются активные действия в Покровском районе Донецкой области. Речь идет об определенных успехах в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области.
В Генштабе отмечают, что за незначительные продвижения враг платит большими потерями, в частности, только в сентябре оккупантов стало меньше почти на 29 тысяч, уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня и другую технику.
