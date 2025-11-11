У ФСБ Росії тріумфують: яку важливу операцію ГУР вдалося зірвати

Федеральна служба безпеки РФ заявила про зрив, як стверджується, операції військової розвідки України щодо викрадення російського винищувача МіГ-31, оснащеного гіперзвуковою ракетою "Кинжал". За версією ФСБ, ціль полягала в тому, щоб використовувати літак для провокації проти найбільшої авіабази НАТО на території Румунії, у місті Констанца.

Винищувач МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

Росіяни стверджують, що підготовкою операції нібито займалося Головне управління розвідки Міноборони України під час кураторства британської розвідки. А російським льотчикам, за їхніми даними, "пропонували 3 млн доларів за викрадення МіГ-31".

Крім того, пілоту-штурману, за даними ФСБ, пропонували громадянство однієї із західних країн.

Російські пропагандисти повідомляють, що, коли один із льотчиків повідомив, що не має навичок посадки літака, йому запропонували навчитися онлайн у льотчика ЗСУ. Командир екіпажу нібито мав бути нейтралізований у повітрі за допомогою присипання отруйною речовиною.

"Викрадення планувалося над акваторією Чорного моря – Київ пропонував імітувати аварію літака і забезпечити таким чином прикриття", — стверджують російський ЗМІ.

