Федеральная служба безопасности РФ заявила о срыве, как утверждается, операции военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой "Кинжал". По версии ФСБ, цель состояла в том, чтобы использовать самолет для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО на территории Румынии, в городе Констанца.

Истребитель МиГ-31. Фото: из открытых источников

Россияне утверждают, что подготовкой операции якобы занималось Главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве британской разведки. А российским летчикам, по их данным, "предлагали 3 млн долларов за угон МиГ-31".

Кроме того, пилоту-штурману, по данным ФСБ, предлагали гражданство одной из западных стран.

Российские пропагандисты сообщают, что, когда один из летчиков сообщил, что не обладает навыками посадки самолета, ему предложили обучиться онлайн у летчика ВСУ. Командир экипажа якобы должен был быть нейтрализован в воздухе с помощью усыпления отравляющим веществом.

"Угон планировался над акваторией Черного моря – Киев предлагал имитировать крушение самолета и обеспечить таким образом прикрытие", — утверждают российский СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — движение сопротивления "Свобода России" провело серию диверсий на территории государства-агрессора, уничтожив десятки локомотивов, которые использовались для перевозки вооружения и боеприпасов в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в течение 2024-2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии погибли более 600 военнослужащих центрального военного округа России — одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.



