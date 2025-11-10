В течение 2024-2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии погибли более 600 военнослужащих центрального военного округа России — одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Умирают не от войны: в ГУР раскрыли, от чего мрут российские оккупанты

В частности, в 2024 году по меньшей мере 71 военнослужащий совершил самоубийство, а за первое полугодие 2025 года покончили с собой уже 86 солдат и офицеров.

Тем временем низкое качество продовольствия в воинских частях округа привело к смерти 32 оккупантов от пищевых отравлений.

"Убивают московитов и наркотики: за неполный 2025 год зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, что почти догнало показатель за весь 2024 год — тогда умерли 143 человека.

Рост уровня самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками среди военных РФ является признаком глубокой деморализации оккупационного контингента", – отмечают в ГУР.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в октябре 2025 года российская армия понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения. По словам президента, только благодаря действиям украинских беспилотников было ликвидировано около 25 тысяч российских военных.

Владимир Зеленский во время брифинга по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего сообщил о рекордных потерях России за один месяц. "Мы имеем 25 000 потерь — "двухсотых" врага за октябрь месяц, только благодаря БПЛА. Здесь четкая цифра, потому что все это — с видеоподтверждением", — сказал президент.