Впродовж 2024–2025 років внаслідок службової недбалості, передозування алкоголем і наркотиками, бійок та антисанітарії загинули понад 600 військовослужбовців центрального військового округу рф — одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

Помирають не від війни: у ГУР розкрили, від чого мруть російські окупанти

Зокрема, у 2024 році щонайменше 71 військовослужбовець скоїв самогубство, а за перше півріччя 2025 року вкоротили собі віку вже 86 солдатів та офіцерів.

Тим часом низька якість харчів у військових частинах округу призвела до смерті 32 окупантів від харчових отруєнь.

"Вбивають московитів і наркотики: за неповний 2025 рік зафіксовано 112 випадків смертей від наркотичного отруєння, що майже наздогнало показник за весь 2024 рік — тоді померло 143 особи.

Зростання рівня самогубств, злочинності та зловживання наркотиками серед військових рф є ознакою глибокої деморалізації окупаційного контингенту", – наголошують в ГУР.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що в жовтні 2025 року російська армія зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення. За словами президента, лише завдяки діям українських безпілотників було ліквідовано близько 25 тисяч російських військових.

Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача повідомив про рекордні втрати Росії за один місяць. "Ми маємо 25 000 втрат — "двохсотих" ворога за жовтень місяць, тільки завдяки БПЛА. Тут чітка цифра, тому що все це — з відеопідтвердженням", — сказав президент.