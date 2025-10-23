logo_ukra

У Фінляндії жорстко звернулися до Трампа через війну в Україні: озвучено ультиматум
У Фінляндії жорстко звернулися до Трампа через війну в Україні: озвучено ультиматум

За словами прем’єра Фінляндії, Україна має отримати такі ж або навіть потужніші можливості, ніж Росія.

23 жовтня 2025, 10:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловив думку, що президент США Дональд Трамп має надати Україні дозвіл на використання американських далекобійних ракет "Томагавк" для ураження стратегічних об'єктів на території Росії.

У Фінляндії жорстко звернулися до Трампа через війну в Україні: озвучено ультиматум

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю Politico Орпо наголосив, що Росія становить постійну загрозу безпеці Європи і закликав американського президента забезпечити Україну зброєю, необхідною для захисту, а також сприяти мирним переговорам із Володимиром Путіним.

"Путін розуміє лише мову сили. Щоб зупинити війну, ми повинні мати не меншу, а навіть більшу потужність, ніж Росія", — підкреслив фінський прем’єр. 

Він висловив надію, що США все ж погодяться передати Україні потрібні ракети.

"Сподіваюся, вони отримають необхідні можливості для ударів у відповідь і оборони. Це питання обговорюють Зеленський та Сполучені Штати, і я сподіваюся, що сторони знайдуть компроміс", — додав Орпо.

Петері Орпо також прокоментував ідею використання заморожених активів Росії як "репараційного кредиту" для України, наголосивши на важливості участі Європи у прийнятті рішень щодо таких коштів 

"Повна свобода розпорядження цими фінансами — не найкращий варіант. Ми даємо кредити, тож маємо працювати в тісній кооперації, щоб упевнитися у відповідальному використанні великих сум", — зазначив він. 

Крім того, прем’єр зазначив, що Україна має можливість збільшувати закупівлі зброї в Європі, але континент поки не забезпечує весь спектр необхідного озброєння. Він наголосив, що це не лише питання ракет "Томагавк". Забезпечення стабільного фінансування України та вирішення питання заморожених активів може надіслати Путіну чіткий сигнал: ця війна для нього програшна.

Як вже писали "Коментарі", російський уряд офіційно дозволив відбирати нерухомість, що належить громадянам України, на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram.



