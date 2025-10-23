В Финляндии жестко обратились к Трампу из-за войны в Украине: озвучен ультиматум

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил мнение, что президент США Дональд Трамп должен предоставить Украине разрешение использовать американские дальнобойные ракеты "Томагавк" для поражения стратегических объектов на территории России.

В интервью Politico Орпо подчеркнул, что Россия представляет постоянную угрозу безопасности Европы и призвал американского президента обеспечить Украину оружием, необходимым для защиты, а также способствовать мирным переговорам с Владимиром Путиным.

" Путин понимает только язык силы. Чтобы остановить войну, мы должны иметь не меньшую, а даже большую мощность, чем Россия " , — подчеркнул финский премьер.

Он выразил надежду, что США все же согласятся передать Украине нужные ракеты.

" Надеюсь, они получат необходимые возможности для ответных ударов и обороны . Этот вопрос обсуждают Зеленский и Соединенные Штаты, и я надеюсь, что стороны найдут компромисс ", — добавил Орпо.

Петери Орпо также прокомментировал идею использования замороженных активов России как "репарационного кредита" для Украины, отметив важность участия Европы в принятии решений по таким средствам.

" Полная свобода распоряжения этими финансами — не лучший вариант. Мы даем кредиты, поэтому должны работать в тесной кооперации, чтобы убедиться в ответственном использовании больших сумм " , — отметил он.

Кроме того, премьер отметил, что у Украины есть возможность увеличивать закупки оружия в Европе, но континент пока не обеспечивает весь спектр необходимого вооружения. Он подчеркнул, что это не только вопрос ракет "Томагавк". Обеспечение стабильного финансирования Украины и решение вопроса замороженных активов может послать Путину четкий сигнал: эта война для него проигрышна.

