Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Федорова засекретили кількість повісток ТЦК, відправлених поштою: в Раді пояснили справжню причину
У Федорова засекретили кількість повісток ТЦК, відправлених поштою: в Раді пояснили справжню причину

Народний депутат Бужанський розповів, чому у Федорова засекретили інформацію про кількість повісток, відправлених поштою

9 квітня 2026, 18:34
Кречмаровская Наталия

Чинне законодавство дозволяє територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки відправляти мобілізованим повістки поштою. Для цього було внесено зміни в законодавство. Проводили декілька хвиль таких розсилок. Однак наразі, як повідомляють в Раді, про такі мобілізаційні заходи нічого не відомо. 

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат Максим Бужанський розповів, чому, на його думку, в Міністерстві оборони України засекретили інформацію про кількість повісток ТЦК, відправлених поштою. 

“Не повірите, за поганого Умерова (Рустем Умєров, колишній міністр, — ред.) Міноборони моментально відповідало на запитання — скільки повісток вони розіслали поштою. А при хорошому Федорові (Михайло Федоров, чинний міністр оборони, — ред.) чомусь вирішили, що ця інформація має бути секретною. Знаєте, чому? Тому що не розсилали поштою нічого, гадаю так”, — зазначив політик. 

За його словами, ймовірно, зацікавлені, щоб людей ловили на вулицях. І виникає питання, чи на цьому закінчується інтерес, зазначив народний депутат.

“Не зовсім розумію позицію Михайла Альбертовича Федорова в цьому питанні, я не мав до нього претензій, йшлося про цифри за попередній період, коли він працював не в МО. Але тепер є претензії”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що про проблеми з ТЦК заговорили народні депутати. Деякі народні обранці вимагають розпустити терцентри, пояснюючі, що вони дискредитують ЗСУ. 

Народна депутатка Мар'яна Безугла, виступаючи на пленарному засіданні зауважила, чому народні депутати мовчать про ТЦК, проблеми в ТЦК саме в ракурсі того, хто винен в цьому і хто конкретно організовує таку роботу.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MaxBuzhanskiy/20896
