У Федорова засекретили кількість повісток ТЦК, відправлених поштою: в Раді пояснили справжню причину

Чинне законодавство дозволяє територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки відправляти мобілізованим повістки поштою. Для цього було внесено зміни в законодавство. Проводили декілька хвиль таких розсилок. Однак наразі, як повідомляють в Раді, про такі мобілізаційні заходи нічого не відомо.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат Максим Бужанський розповів, чому, на його думку, в Міністерстві оборони України засекретили інформацію про кількість повісток ТЦК, відправлених поштою.

“Не повірите, за поганого Умерова (Рустем Умєров, колишній міністр, — ред.) Міноборони моментально відповідало на запитання — скільки повісток вони розіслали поштою. А при хорошому Федорові (Михайло Федоров, чинний міністр оборони, — ред.) чомусь вирішили, що ця інформація має бути секретною. Знаєте, чому? Тому що не розсилали поштою нічого, гадаю так”, — зазначив політик.

За його словами, ймовірно, зацікавлені, щоб людей ловили на вулицях. І виникає питання, чи на цьому закінчується інтерес, зазначив народний депутат.

“Не зовсім розумію позицію Михайла Альбертовича Федорова в цьому питанні, я не мав до нього претензій, йшлося про цифри за попередній період, коли він працював не в МО. Але тепер є претензії”, — підсумував політик.

Народна депутатка Мар'яна Безугла, виступаючи на пленарному засіданні зауважила, чому народні депутати мовчать про ТЦК, проблеми в ТЦК саме в ракурсі того, хто винен в цьому і хто конкретно організовує таку роботу.