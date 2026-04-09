У Федорова засекретили количество повесток ТЦК, отправленных по почте: в Раде объяснили настоящую причину

Кречмаровская Наталия
Действующее законодательство позволяет территориальным центрам комплектования и поддержки отправлять мобилизованным повестки по почте. Для этого были внесены изменения в законодательство. Проводили несколько волн таких рассылок. Однако сейчас, как сообщают в Раде, о таких мобилизационных мерах ничего не известно.
Народный депутат Максим Бужанский рассказал, почему, по его мнению, в Министерстве обороны Украины засекретили информацию о количестве повесток ТЦК, отправленных по почте.
По его словам, возможно, заинтересованы, чтобы людей ловили на улицах. И возникает вопрос, заканчивается ли на этом интерес, отметил народный депутат.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что о проблемах с ТЦК заговорили народные депутаты. Некоторые народные избранники требуют распустить терцентры, объясняя, что дискредитируют ВСУ.
Народная депутат Марьяна Безуглая, выступая на пленарном заседании, заметила, почему народные депутаты молчат о ТЦК, проблемы в ТЦК именно в ракурсе того, кто виноват в этом и кто конкретно организует такую работу.