У Федорова засекретили количество повесток ТЦК, отправленных по почте: в Раде объяснили настоящую причину

Действующее законодательство позволяет территориальным центрам комплектования и поддержки отправлять мобилизованным повестки по почте. Для этого были внесены изменения в законодательство. Проводили несколько волн таких рассылок. Однако сейчас, как сообщают в Раде, о таких мобилизационных мерах ничего не известно.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Максим Бужанский рассказал, почему, по его мнению, в Министерстве обороны Украины засекретили информацию о количестве повесток ТЦК, отправленных по почте.

"Не поверите, при плохом Умерове (Рустем Умеров, бывший министр, — ред.) Минобороны моментально отвечало на вопрос — сколько повесток они разослали по почте. А при хорошем Федоре (Михаил Федоров, действующий министр обороны, – ред.) почему-то решили, что эта информация должна быть секретной. Знаете почему? Потому что не рассылали по почте ничего, думаю так”, — отметил политик.

По его словам, возможно, заинтересованы, чтобы людей ловили на улицах. И возникает вопрос, заканчивается ли на этом интерес, отметил народный депутат.

"Не совсем понимаю позицию Михаила Альбертовича Федорова в этом вопросе, у меня не было к нему претензий, речь шла о цифрах за предыдущий период, когда он работал не в МО. Но теперь есть претензии", — подытожил политик.

Народная депутат Марьяна Безуглая, выступая на пленарном заседании, заметила, почему народные депутаты молчат о ТЦК, проблемы в ТЦК именно в ракурсе того, кто виноват в этом и кто конкретно организует такую работу.