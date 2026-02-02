У Євросоюзі прямо натякнули на важкі поступки України для припинення війни: деталі

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас під час конференції з безпеки в Осло заявила, що Україна готова йти на серйозні поступки, щоб зупинити війну, яка триває на її території. За її словами, українська сторона демонструє готовність до компромісів, однак головним викликом залишається позиція Росії.

"Україна готова робити непрості кроки, аби покласти край конфлікту", – зазначила Каллас.

Вона відзначила, що значно складніше змусити Росію погодитися на поступки, необхідні для миру. За її словами, історія останнього століття свідчить про агресивні дії РФ: за останні сто років вона нападала щонайменше на 19 країн, жодна з яких не становила загрози для Росії. Це, на думку представниці ЄС, ставить перед світовою спільнотою завдання гарантувати, щоб поточна війна не переросла у нові конфлікти.

Каллас також наголосила на важливості обмеження військового потенціалу Росії після закінчення війни. Це, на її переконання, включає скорочення військового бюджету, чисельності армії та контролю над ядерною зброєю, що має стати ключовим фактором для забезпечення довгострокового миру.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що переговори між президентами України та Росії можливі, але вони повинні відбуватися у Москві. Він зазначив, що процес врегулювання конфлікту є складним і багатовекторним. За його словами, деякі питання вже наблизили сторони до порозуміння, проте існують теми, щодо яких знайти спільну позицію важче.

